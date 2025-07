El Mercadal del Divendres Sant comptarà amb 70 parades

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Torà celebrarà aquest divendres la 16a edició del seu Mercadal. Coincidint amb el mercat setmanal, la localitat recupera parades amb productes artesanals i de proximitat i mostres d’oficis per mostrar com era el mercat de fa més de cent anys. En total hi haurà més de setanta parades.

Durant tot el dia hi haurà diferents actuacions musicals, espectacles teatralitzats itinerants i es programaran jocs tradicionals per als més petits. A partir de les 11.00 h se celebrarà la primera Trobada de gegants infantils amb la participació de cinc colles de Torà, Calaf, Gegants Eduard, Puig-Reig i Toncamp. Durant tot el dia també es podrà visitar el Museu Cal Gegó en el carrer de Baix, l’antic Forn de Pa al carrer del Forn i el Museu de la Fusteria a Cal Ventureta.

El Mercadal és una iniciativa de l’ajuntament de Torà que aquest any ha organitzat l’empresa FirArt que va guanyar la licitació i compta amb la col·laboració de la diputació de Lleida. Cada any el Mercadal aglutina centenars de visitants pel centre històric de la localitat coincidint amb la festivitat del Divendres Sant.