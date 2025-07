Una nova pèrgola solar farà ombra i producció elèctrica a la Granja d'Escarp

La Granja d’Escarp és a punt de completar la instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica a l’aparcament d’autocaravanes de la zona esportiva, al carrer Mequinensa de la localitat. Aquest projecte energètic, subvencionat per la secretaria d’Estat de Turisme, entra a la fase final amb la col·locació de plaques solars la propera setmana, després que ja s’hagi executat la fonamentació i l’estructura de fusta de la pèrgola.

L’alcalde, Manel Solé, va apuntar que s’ha retardat la instal·lació per un problema de dimensió, que “ja ha estat resolt”, va dir. La instal·lació compta amb un pressupost de 59.700 euros i haurà de proporcionar ombra a vehicles i visitants, i generar importants beneficis energètics.

Segons les previsions municipals, la pèrgola, amb una potència nominal de 40 kW, produirà aproximadament 78.579 kWh anuals, la qual cosa permetrà proveir completament les instal·lacions esportives properes, incloent les pistes de pàdel, les piscines i el pavelló poliesportiu.

El consistori estima que el projecte de la pèrgola solar suposarà un estalvi anual proper als 10.000 euros a la factura energètica municipal, a més de contribuir significativament a la reducció d’emissions de CO2. L’energia excedent es connectarà a la xarxa elèctrica, maximitzant així l’aprofitament de la instal·lació. “Confiem a poder proveir aquests equipaments esportius abans de l’estiu de l’energia produïda per les plaques solars”, va explicar l’alcalde, Manel Solé.

Mentre durin les obres, el consistori ha habilitat zones alternatives per a l’estacionament d’autocaravanes, que podran aparcar a l’àrea de recàrrega d’aigua o a la resta de l’àrea de pàrquing, que té una capacitat per a uns 40 vehicles, fins a l’acabament dels treballs, previst per a finals d’aquest mes. Segons Manel Solé, el pàrquing d’autocaravanes i càmpers “funciona molt bé i els caps de setmana s’omple, com el d’abans de la Setmana Santa, que es van comptabilitzar fins a 43 vehicles”.

El consistori va aprovar a finals del 2024 l’ordenança reguladora de l’aparcament i pernoctació. La normativa preveu sancions que van a 100 euros per infraccions lleus, a 300 per les greus, que inclouen l’expulsió de l’àrea de servei, i de fins a 500 euros les molt greus.