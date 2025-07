Polèmica per la retirada de nius d’orenetes a la Segarra

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

La retirada d’uns 40 nius d’orenetes de l’escola L’Estel de Sant Guim de Freixenet ha generat queixes i polèmica entre els veïns, i fins i tot un ciutadà ho va denunciar als Agents Rurals. Segons expliquen des de l’ajuntament, a mitjans de març el consistori va retirar els nius abans de l’arribada de les aus i l’inici de la posta dels ous, i va col·locar unes estructures metàl·liques amb punxes per evitar que nidifiquessin de nou a la primavera.

L’alcalde, Francesc Lluch, explica que l’actuació es va portar a terme precisament per protegir les aus de les obres que començaran el proper 24 d’abril al centre. La Generalitat substituirà la teulada del menjador de l’escola, que està danyada. A més, aquest curs l’ajuntament té previst canviar el sistema de calefacció del centre.

Segons Lluch, la retirada dels nius també va venir motivada perquè estaven ubicats a la façana sud, que dona al pati i a dos de les entrades d’accés del centre on s’acumulaven molts excrements, tant en les parets, com a les finestres i a terra, “amb el perill que suposa per a la salubritat dels alumnes, especialment els més petits”. Des de l’ajuntament van afirmar que desconeixien que havien de sol·licitar autorització al departament de Territori per retirar els nius.

El 8 d’abril, els Agents Rurals es van personar a l’escola després de ser alertats per un ciutadà. Van comptabilitzar 73 marques de possibles nius d’oreneta.

L’alcalde, per la seua part, assegura que no n’hi devia haver més de 40. Van constatar també que els nius de la façana nord, que dona al carrer, no es van retirar. Els Agents Rurals sol·licitaran mesures compensatòries a l’ajuntament, com la instal·lació de caixes niu en un altre punt i la programació d’una xarrada a l’escola sobre la importància de les orenetes en l’ecosistema. La setmana passada, els alumnes de l’escola van pintar una pancarta en què es podia llegir: “Salvem les orenetes.” Alguns veïns reclamen canviar les punxes metàl·liques per algun altre sistema menys agressiu per a les aus.

Al tractar-se d’una retirada que es va fer abans de la primavera, justificada per unes obres i per motius de salut, els Agents Rurals no han denunciat els fets. Han traslladat l’acta a Territori, que decidirà si pren alguna altra mesura sobre aquest afer o si imposa alguna sanció al consistori.