Un os ataca un ramat a Les i mata sis ovelles
Tècnics de Medi Ambient del Conselh d’Aran ho han certificat
El Conselh Generau d’Aran ha informat aquest migdia d’un atac d’un os a un ramat a Les que s’ha saldat amb la mort de sis ovelles. Agents de Medi Ambient del Consell s'han desplaçat aquest matí a la zona i han constatat la mort de sis exemplars que es trobaven dins d'un tancat. En els darrers anys, els atacs d'ovelles i cabres s’han produït durant la primavera abans de l'agrupació dels ramats, disminuint en l'època estival quan els animals es troben a l'alta muntanya, segons explica el consell.