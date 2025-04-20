Apicultor per un dia i turisme conscient
Talavera ofereix experiències en apiturisme || La Diputació aposta per implicar el resident a la destinació
Apiturisme o sentir-se apicultor per un dia. Aquesta és una de les experiències que ofereix l’empresa La Nostra Mel de la família Clarià, a Pavia (Talavera). “La idea va sorgir perquè hi ha un gran desconeixement del món de les abelles”, explica Pol Clarià, fill gran de la família. Aquest mes les visites són gratuïtes i esperen unes 800 persones. La iniciativa compta amb la col·laboració de l’ajuntament. En el tour els participants coneixen la història de l’explotació i la importància de les abelles: “Dos terceres parts dels aliments que consumim depenen de la pol·linització i les abelles són el grup pol·linitzador més gran.” El que més fascina el visitant és posar-se el vestit d’apicultor per traslladar-se a l’apiari on resideixen les colònies d’abelles.
També descobreixen plantes aromàtiques i acaben la visita amb una petita degustació. “És inevitable que el turisme deixi una empremta. El nostre objectiu és que aquesta empremta tingui l’impacte més positiu possible”, assenyala Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació, que explica que experiències com l’apiturisme formen part de la nova tendència cap a un turisme “conscient i regeneratiu”. “Incorporem a la nostra estratègia el resident” de la destinació turística, assenyala: “El propòsit és fer de Lleida un lloc millor on viure.”
Família Luzar González Areta, a Biscaia: «Ens agrada l’ambient de poble, Castelldans és genial»
La família Luzar González viu a Areta, Biscaia, i ha passat la Setmana Santa a Catalunya. Els seus quatre membres viatgen en autocaravana i l’última destinació és Salou. Van ser a Castelldans, que ha estrenat un aparcament destinat a aquest tipus de vehicles. “Buscàvem un poble petit per estar tranquils, vam mirar per internet i vam escollir Castelldans”. Amb dos nens, una de les raons per elegir aquesta àrea ha estat la familiaritat i la proximitat: “És un ambient molt familiar. El poble és genial, tranquil, ampli, hi ha molta zona verda i hem estat a gust.” “El que ens agrada és l’ambient de poble”, asseguren.
Mireia i Jordi han estat a Aransa: «L’Alt Urgell i la Cerdanya són llocs ideals per al senderisme»
La Mireia, el Jordi i el seu gos Duc viatgen sempre que poden a la recerca de natura, senderisme, sense aglomeracions i gastronomia de km 0. L’Alt Urgell i la Cerdanya són “llocs ideals”, diuen. Han estat allotjats a Aransa, en un establiment rural que admet mascotes, i des d’allà han practicat senderisme. Van arribar dilluns i se’n van anar dijous. “Busquem sempre que podem viatjar els dies amb menys aglomeracions, ens agrada anar al revés de la resta”, afirmen. Ella és professora i ell treballa els caps de setmana. Van passar un dia sencer visitant el romànic, el centre històric i el Parc del Segre.
Laura Martínez, família de Xiva (València): «Hem vingut a la Segarra a desconnectar i a conviure»
Laura Martínez, de Xiva (València), passa quatre dies de Setmana Santa amb part de la seua família i els seus amics a Cal Saumell, una casa rural de Montornès de Segarra. Són 16 persones, vuit adults i vuit nens. La seua prioritat sempre és trobar una casa rural on càpiguen tots. “De vegades també hem anat de càmping, però una casa rural és més còmoda, estem tots junts i fas més pinya”, explica. És la primera vegada que visiten la Catalunya interior, havien estat a Barcelona o Lloret de Mar, però mai a la Segarra. “Ens havien dit que era una zona molt bonica”, diu. La seua idea era fer alguna excursió i buscar alguna activitat divertida per als més petits, però “bàsicament hem vingut a relaxar-nos, a desconnectar i a conviure”, Van arribar divendres i marxaran avui a la tarda. De moment estan encantats amb la casa i amb el paisatge exuberant que es pot veure aquests dies de primavera a la Segarra i un mar verd i groc. “Aquesta casa és meravellosa, superar això serà complicat”, assenyala.