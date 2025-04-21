Una escola amb molta projecció
Acaben els actes del centenari del col·legi de Guimerà amb la presentació d’un conte, un joc de pistes, una exposició i una taula redona. Afronta el futur amb optimisme
L’escola de Guimerà va tancar ahir els actes de celebració del seu centenari amb una gran festa. Una de les activitats centrals va ser la presentació del conte Anem a l’escola, de Francesca Rauet, amb el disseny de Núria Zoroa, la seua filla. Un volum en el qual Rauet recorda vivències pròpies i de la seua amiga Paquita Binefa durant els anys 60: “Creuàvem el riu per una palanca de fusta per arribar a classe, portàvem troncs per escalfar l’aula, a la nostra classe només hi havia noies, al pati jugàvem a la corda, gomes, pilota, patacons o bales..., i les grans anàvem a la font a omplir el silló per beure a classe...”. Els onze alumnes que té actualment el centre van donar a conèixer el joc de pistes que han creat per als turistes que visitin Guimerà.
També es va celebrar una taula redona en la qual sis veïns d’entre 18 i 74 anys, un per cada dècada, van recordar anècdotes del seu pas per l’escola.
Finalment, els assistents van poder veure una mostra retrospectiva. L’alumnat ha recuperat vivències, fotos i objectes d’un centenar d’exalumnes que encara resideixen al poble.
La directora, Antònia Sabaté, i la mestra Marta Bailac van explicar que afronten el futur amb optimisme. El curs que ve recuperaran el servei de menjador i oferiran activitats extraescolars gràcies a diferents programes subvencionats. L’alcalde, Salvador Balcells, va destacar que treballen per poder obrir una llar d’infants.