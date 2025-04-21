Mig segle d’escoltes
L’Agrupament Escolta i Guia d’Agramunt celebra l’acte central del seu 50è aniversari dissabte vinent dia 26 d’abril . En aquests cinquanta anys, el Cau ha passat moments de tot tipus però manté intacte el seu objectiu inicial: oferir espais d’educació a través del lleure
1977. Camp d’estiu a Montcortès al costat d’Artesa de Segre. - AEIG AGRAMUNT
2000. Inauguració de la casa del Cau. - AEIG AGRAMUNT
1982. Amb la paella del Boom va nàixer la tradició de la paella de Sant Joan. - AEIG AGRAMUNT
2017. Camp d’estiu a la Mola d’Amunt, a Sarroca de Bellera. - AEIG AGRAMUNT
1990. Sortida amb famílies a Cal Petit d’Argentera. - AEIG AGRAMUNT
1993. Boom (trobada de caus) al Castell del Remei en el 10è aniversari de la Demarcació Nord Occidental. - AEIG AGRAMUNT
1993. Camp d’estiu a Bundeslager de Friedeburg (Alemanya). - AEIG AGRAMUNT
2004. Pujada al Pedraforca. La muntanya sempre ha estat un binomi indissociable del Cau. - AEIG AGRAMUNT
L’Agrupament Escolta i Guia (AEiG) d’Agramunt, que en l’actualitat compta amb 65 nens i adolescents i 15 caps i quel·les, ha arribar al mig segle. Precisament, celebrarà el seu acte central aquest dissabte dia 26 d’abril amb diferents activitats com una gimcana, un dinar i un sopar, tallers i la projecció d’un documental d’aquests 50 anys d’història amb l’acte institucional previst per a les 13.00 hores al passeig Josep Brufau.
Però, com va començar i com ha evolucionat fins a l’actualitat el Cau d’Agramunt? Bernat Solé, exalcalde i que sempre ha format part de l’AEiG d’Agramunt (inicialment anomenat de la Mare de Déu del Socós), explica que “el 1975 a la sala de teatre dels baixos del col·legi Mare de Déu del Socós es feien activitats i trobades de joves, impulsades pel vicari de la parròquia, mossèn Josep Maria Ricart, i la germana Purificació Castanedo.
D’aquestes trobades, un petit grup de joves, amb inquietuds per promoure un nou moviment, van començar a reunir-se als baixos de Cal Tarragona, a l’actual avinguda Àngel Guimerà, número 7, encapçalats per Ramon Argilés, amb vincles afectius a Agramunt i que volia impulsar el moviment escolta a la localitat”. A finals de novembre d’aquell any va tenir lloc una reunió al Foment Parroquial de la qual van sortir dos moviments, un d’aquests, l’actual AEiG d’Agramunt. Solé recorda que “el primer camp d’estiu va tenir lloc al Pla de Molleres, a la boca sud del túnel de Vielha, l’estiu del 1976”. De fet, segons Solé, “l’escoltisme i la muntanya sempre han estat un binomi indissociable, igual que el coneixement del nostre país i l’entorn”.
La primera sortida a l’estranger es va fer el 1980 i va anar al camp internacional de Kandersteg, a Suïssa. També es van impulsar sortides amb altres agrupaments del territori per fomentar els llaços d’amistat, com el camp d’estiu compartit amb l’AEiG Verge del Pla d’Artesa de Segre el 1977 a l’estany de Montcortès. A més, Agramunt va participar activament en les trobades de tota la Demarcació Nord Occidental (abans Lleida/Solsona/Urgell) en els Booms, com el de Cervera el 1979 o el d’Agramunt el 1982, en el qual va nàixer la iniciativa de la tradicional Paella de Sant Joan.
Pel que fa al local, el Cau ha passat per diferents espais com els baixos de l’ajuntament, un garatge del carrer Agustí Ros o l’escorxador, fins que el 1992 va valorar la necessitat de disposar d’un local propi. El 1995 es va acordar comprar el pati de l’actual Cau i el 2000 es va inaugurar l’equipament després de demanar un crèdit, avalat per alguns pares. Per aconseguir finançament també van organitzar activitats a la Fira del Torró o representacions teatrals com Els Pastorets.
Durant aquests cinquanta anys, l’AEiG d’Agramunt ha passat moments de tot però segueix intacte el seu objectiu inicial d’oferir espais d’educació a través del lleure.