JUSTÍCIA
Denuncien dilació en un cas de presumpte abús sexual
A un nen, que instrueix un jutjat de la Seu
Un nen de 4 anys porta gairebé sis mesos a l’espera que un jutge autoritzi que sigui explorat pels psicòlegs de Justícia en relació amb la denúncia per agressió sexual que la seua mare va presentar contra el pare. El progenitor va ser arrestat a l’octubre a Puigcerdà i continua mantenint contacte amb el menor, ja que el jutge va descartar l’ordre de protecció. El cas l’investiga el jutjat d’Instrucció 2 de la Seu d’Urgell. Martí Cànaves, advocat de la mare, ha presentat un recurs d’apel·lació davant de l’Audiència de Barcelona i una sol·licitud “d’imposició processal” per apressar el jutjat a ordenar l’exploració. Per la seua part, la defensa del pare ha sol·licitat l’arxivament de la causa, la qual cosa el jutge d’instrucció ha denegat argumentant que estan pendents de practicar-se diverses diligències d’investigació.