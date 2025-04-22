AIGUA
La Ribagorçana estalvia més de 135 hm3 en dos mesos
La cessió de cabals sobrants de l’Éssera permet emmagatzemar el consum anual de Pinyana
L’enviament de cabals sobrants de l’Éssera cap al Canal de Pinyana a través del sifó del coll de Foix i d’unes vàlvules recuperades fa uns mesos ha permès que els embassaments de la Noguera Ribagorçana hagin emmagatzemat en dos mesos 135 hm3 més d’aigua, un volum que pràcticament equival al consum anual del sistema de regadiu lleidatà en els seus una mica més de 13.000 hectàrees de superfície regable.
Segons indiquen les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), l’aigua acumulada als sis embassaments de la conca de la Ribagorçana (Santa Anna, Canelles, Escales, Baserca, Llauset i Cavallers) va passar de 703,5 a 839 hm3, una xifra que suposa un increment de 135,5 hectòmetres cúbics.
Més de la meitat d’aquest volum es troba a Canelles, les reserves del qual s’atansaven aquest dilluns als 495 hm3 i superaven folgadament la suma de les de Santa Anna (190,4) i les d’Escales (129,3).
La dotació anual de Pinyana s’acosta als 140 hm3, ja que la seua dotació oficial és de 10.712 m3/ha/any i la superfície regable suma 13.086 hectàrees.
No obstant, el volum d’aigua efectivament rebut pels camps va resultar ser netament superior en els tres anys previs a l’última sequera, ja que, també segons assenyalen les dades de l’organisme de conca, la dotació mitjana es va situar en 13.903, un 29,8% més.
El Canal d’Aragó i Catalunya ha cedit en els últims mesos entre 2 i 4,5 m3/s a Pinyana per facilitar aquest estalvi. Els 839 hm3 estan a prop d’assegurar les reserves per a dos campanyes.