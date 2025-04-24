TRIBUNALS
A judici per l’estafa de 6.000 litres de gasoil a una empresa
La Fiscalia sol·licita quatre anys de presó per a l’acusat
La Fiscalia demana quatre anys de presó per a l’administrador d’una empresa per estafar-ne una altra amb la venda de més de 6.000 litres de gasoil fa ja nou anys. L’Audiència de Lleida té previst acollir el judici per aquests fets el proper 30 d’abril. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, l’acusat era administrador d’una Societat Limitada i “es va aprofitar de la seua credibilitat empresarial com a antic client” per contactar amb una altra empresa per fer diverses comandes de gasoil, tant de tipus A com B. En total, va fer, segons la Fiscalia, tres comandes per un total de 6.107 litres valorats en 4.664 euros. Segons la Fiscalia, després de l’última comanda, l’empresa víctima de l’estafa va rebre la devolució del rebut de la primera comanda, però en aquell moment ja no va poder contactar més amb l’acusat. La Fiscalia considera que es tracta d’un delicte d’estafa continuada i agreujada, a l’aprofitar-se de la seua credibilitat empresarial. A més dels quatre anys de presó, demana que se’l condemni al pagament d’una multa de 3.000 euros i que indemnitzi l’empresa afectada amb 4.664 euros. Els fets van ser investigats pel Jutjat d’Instrucció 3 de Balaguer.
D’altra banda, també està previst que aquell dia també es jutgi un home acusat d’arrancar part d’una orella a un altre durant una agressió en un pub de Lleida la matinada de l’1 d’agost del 2019. La Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys de presó. La víctima va patir la deformació del cartílag i, per això, el Ministeri Públic sol·licita que el processat indemnitzi la víctima amb 22.810 euros. El judici va ser assenyalat per al febrer passat però no va arribar a celebrar-se.