40 anys de ‘La Veu’
Al llarg de la seua història, la revista ‘La Veu de Torrefeta i Florejacs’ ha ajudat a cohesionar els setze nuclis de població del municipi . Demà se celebrarà un acte commemoratiu al local social del Llor
La Veu de Torrefeta i Florejacs està de celebració. El 1985, fa 40 anys, un grup de joves de la localitat es va animar a elaborar una revista de forma col·lectiva i totalment altruista. L’objectiu era unir i cohesionar els veïns dels setze nuclis de població que conformen el municipi. Àlex Camps, que estiuejava a Sedó, va ser un dels impulsors amb Joan-Plàcid Sala, un altre col·laborador des dels inicis de la revista i cap de redacció durant 24 anys, des del 1988 fins al 2012. “Si el 1985 ens haguessin dit que duraria 40 anys, no ho hauríem cregut”, assegura. Ha estat una revista feta amb més voluntat i il·lusió que mitjans per a un municipi de només 605 habitants, però ja forma part del patrimoni i la història local.
En els primers números es deia La Veu de Torreflor. El 1972 es van fusionar els municipis de Torrefeta i Florejacs, que van adoptar el nom de Torrefló. El 1983, el nou municipi va passar a dir-se Torreflor i el 1994 va adoptar el nom actual. Tot i així, la revista no va canviar el seu nom fins al 2012, quan va passar a denominar-se La Veu de Torrefeta i Florejacs.
Els articles dels primers anys de la revista s’escrivien a mà i els portaven a la impremta Barnola de Guissona perquè realitzés el muntatge. El 2003 es va incorporar el color a les portades i el 2012 va passar de 14 a 28 pàgines que ha mantingut fins a dia d’avui. La revista ha recollit notícies, articles d’opinió, seccions culturals, d’història, salut o entreteniment, entre d’altres. La poesia sempre hi ha estat present i també s’informava dels veïns que havien estat cridats a files.
A la publicació s’han entrevistat personalitats com Jordi Pujol, Johan Cruyff, els periodistes Josep Cuní i Mònica Terribas, la poeta Rosa Fabregat, esportistes com Nani Roma, els germans Márquez o Laia Sanz, entre d’altres. I va quedar el testimoni escrit d’alguns fets històrics com l’actuació de l’Escolania de Montserrat a Palou o les festes per celebrar l’arribada del telèfon en algunes cases.
Actualment, la revista està elaborada per l’Associació Torrefeta i Florejacs Cultural gràcies a la col·laboració de l’ajuntament, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i alguns patrocinadors. Des de l’any 2017, Laia Argelich, regidora de Cultura i Comunicació, és la directora de la revista. Núria Magrans és la cap de redacció i compta amb una vintena de col·laboradors. Des dels seus inicis, cada trimestre s’ha repartit de forma gratuïta als veïns del municipi. A més a més, també es pot consultar online o a les biblioteques comarcals.
La Laia assegura que la revista ha forjat el sentiment de pertinença al municipi i ha estat “gràcies a totes les col·laboracions desinteressades de persones que han dedicat el seu temps lliure a donar forma a la revista”. En aquests últims anys, Núria Magrans explica que han intentat “donar protagonisme a les dones que històricament han estat invisibilitzades”. Però també recullen el testimoni de veïns amb oficis que s’estan perdent com els pastors o els forners. “Tothom té una història per explicar”, diu la Núria.
Durant la pandèmia van haver de reinventar-se. “Estava tot aturat i ens vam inventar el diari del confinament on els veïns explicaven el seu dia a dia”, recorda la Laia. Ara, un dels reptes qua haurà d’afrontar la revista serà trobar relleu generacional.
Aquest dissabte, el local social del Llor acollirà l’acte de celebració dels 40 anys. A partir de les 10.00 es farà un repàs de la història de la revista. Posteriorment hi haurà una taula redona amb els representants de les revistes Llobregós Informatiu, Segarra i Sió. L’acte acabarà amb un vermut musical amb el grup Blue Frets.
D’altra banda, el número d’aquest primer trimestre està dedicat a l’aniversari. Per celebrar l’efemèride també s’ha renovat el disseny.