Fira Q obre avui amb més de vuitanta activitats, tallers i degustacions
El certamen supera el centenar d’expositors i posa el focus en la gastronomia local i comarcal
El sector comercial i de serveis, el de l’energia, la restauració i els productes de proximitat tenen la vista posada en la Fira Q de Balaguer, que avui obre les portes amb més de 80 activitats durant els dos dies de certamen. La fira posa el focus aquest any en la importància gastronòmica de la capital i de la comarca. Acollirà presentacions com la de la nova marca Gust de Lleida i potenciarà l’Espai Menuts Q. Ho farà en sintonia amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia, destacant la qualitat i la diversitat dels productes de proximitat.
Pel que fa al sector de comerç i serveis, aquest any el certamen continuarà tenint un espai dedicat a animals de companyia i també hi haurà xarrades sobre nutrició i benestar animal.
Quant al sector de la restauració i el lleure, la fira preveu convertir-se en un aparador gastronòmic. Celebrarà la novena edició del concurs de cuina Josep Maria Morell De la nostra terra al plat i la Mostra Nacional de Coques de Recapte i Samfaina. Reunirà una quinzena de forners de la Noguera, ho organitza l’Associació Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell i pretén reforçar el paper d’aquests productes tradicionals com a elements identitaris. Aquest any, com a homenatge a la gastronomia local, el plat a elaborar serà una recepta de cassola de tros.
El jurat valorarà la presentació, l’originalitat, el sabor i l’ús dels ingredients del territori. A més, hi haurà showcookings amb cuiners reconeguts, degustacions de vins, cerveses artesanals o vermuts, que completaran les activitats gastronòmiques del certamen.
Demà està previst un dels actes amb més trajectòria del certamen, la Jornada d’Apicultura, organitzada per l’Oficina Comarcal del departament d’Agricultura en col·laboració amb l’Associació d’Apicultors.
Així mateix, la jornada inclourà el concurs Reina de les Mels, ponències i activitats divulgatives relacionades amb el món de les abelles i la producció de mel. S’abordaran temes com la preparació de les colònies per a l’hivern, les propietats nutricionals i la comercialització de la mel.
Al seu torn, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, entregarà els previs de la mel i clausurarà el certamen. La Fira Q serà inaugurada avui pel conseller d’Empresa, Miquel Sàmper.
Biogàs, biomassa i altres renovables centraran el tercer Saló de l’Energia
El biogàs, la biomassa i la transició a les renovables centraran la tercera edició del Saló de l’Energia que es va inaugurar dimarts amb la firma del conveni entre la Paeria i la Diputació per crear el centre d’Innovació Transformativa de l’Energy Hublab. L’objectiu és ser un espai de referència i coordinació per impulsar les renovables i l’eficiència energètica, com a vector d’especialització competitiva del conjunt de la demarcació.
Així, el saló posarà el focus en la transició energètica cap a un model d’economia verda i circular. Diversos experts abordaran la producció de biogàs i les explotacions ramaderes; la biomassa i subvencions per instal·lar plaques solars. També tindrà lloc la presentació del llibre de Jaume Sosa Fòssil i s’exposaran les iniciatives de comunitats energètiques de Vallfogona de Balaguer i Balaguer. També es parlarà de com entendre la factura elèctrica.