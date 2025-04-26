PROMOCIÓ
El fons nuclear de la Generalitat donarà 35 milions l’any a empreses
Inclou 19 municipis del sud del Segrià i les Garrigues pròxims a la central d’Ascó. El Govern preveu publicar les bases de les subvencions abans de l’estiu
El fons de transició nuclear de la Generalitat donarà cada any 35 milions d’euros en subvencions a empreses dels municipis pròxims a les centrals. Això inclou els 19 del sud del Segrià i les Garrigues inclosos al pla d’emergències de la central d’Ascó. Així ho van anunciar ahir el conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, i el secretari d’Empresa, Jaume Baró, després de reunir-se amb alcaldes de les Terres de l’Ebre. Són els principals beneficiaris d’aquestes subvencions que, en les primeres convocatòries, han tingut com a protagonistes els ajuntaments.
Els nous ajuts específics per a empreses suposaran aproximadament un 20% de la recaptació de l’impost a les nuclears. La Generalitat dota amb aquest gravamen les subvencions a municipis als voltants de les centrals, a fi de promoure noves activitats econòmiques que palien l’impacte del tancament de les nuclears a partir del 2030. Les bases per atorgar-les estan en procés d’elaboració i el departament d’Empresa espera publicar-les abans de l’estiu per obrir la convocatòria aquest mateix any.
Baró va avançar que podran optar a aquests ajuts projectes per a noves inversions, per generar llocs de treball en empreses ja existents i per digitalitzar-les i facilitar la transició ecològica. També hi haurà subvencions per a projectes d’“emprenedoria d’alt valor afegit” i cooperatius entre empreses. Va afegir que podran optar a aquests fons “les zones 1 i 2” dels plans d’emergència nuclears. La zona dos a l’entorn de la central d’Ascó és la que inclou el sud del Segrià i les Garrigues.
Sàmper, per la seua banda, va anunciar que el fons nuclear permetrà “accelerar” inversions en infraestructures i també desenvolupar sòl industrial, amb l’objectiu de “fer més atractiva” la zona per a la implantació d’empreses. El conseller va avançar també canvis en la governança del fons nuclear, amb la incorporació dels consells comarcals del Segrià i les Garrigues, així com representants de diferents agents socials i econòmics “a través de la Xarxa Impuls perquè també puguin tenir incidència en la presa de decisions”.