Repics en honor a l’ofici dels campaners
En la tradicional Trobada d’Os de Balaguer. Enguany en reunirà vuitanta, arribats de tot Catalunya i de la resta d’Espanya
Os de Balaguer es convertirà demà en l’epicentre del món campaner amb la tradicional Trobada de Campaners, en la qual participaran 80 procedents de diferents punts de Catalunya, Castella i Lleó, Cantàbria i el País Basc, entre altres llocs. Aquest any faran repicar les campanes per reivindicar la importància i el prestigi d’aquest ofici tradicional.
Un dels moments més emotius de la jornada serà l’homenatge que l’associació de campaners d’Os de Balaguer retrà a Ignasi Cortés, campaner local que ha dedicat gran part de la seua vida a preservar i difondre aquest patrimoni cultural immaterial. Aquest reconeixement posarà en relleu la tasca dels qui mantenen viva una tradició que ha marcat el ritme de la vida en pobles i ciutats durant segles.
D’altra banda, els assistents podran assistir a la projecció del vídeo El llenguatge oblidat. Recuperant els tocs manuals de campanes de Catalunya, a la sala de plens de l’ajuntament d’Os.
La jornada comptarà amb el mercat d’artesania i productes alimentaris de proximitat i amb 40 parades. Hi haurà una exhibició de cotxes clàssics que reunirà 30 vehicles, activitats infantils i un dinar popular en el qual es preveuen 400 comensals.
L’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach, va apuntar que s’instal·laran un total de 15 campanes en diferents places de la localitat perquè tots els assistents puguin experimentar l’art de tocar aquests instruments i obtenir el “carnet de campaner”.
La trobada comptarà amb la presència del mestre fonedor càntabre Abel Portilla, referent nacional en la fabricació artesanal de campanes, que compartirà amb els assistents els secrets d’aquest mil·lenari procés.