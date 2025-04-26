SEGRE

Un jove de Térmens canvia el laboratori de química per l’enclusa per transformar el ferro en art

Ricard Sangrà de Térmens ha decidit canviar els estudis de química i biologia per transformar el ferro en art . Primera escultura seleccionada en una exposició a Barcelona

Una de las peces que ha creat aquest jove de Térmens

Esmeralda Farnell
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Ricard Sangrà, de Térmens i als 22 anys, ha decidit deixar enrere un futur relacionat amb la ciència per seguir el camí del foc, el martell i la creativitat. Tot va començar a l’INS Ronda de Lleida, on va cursar el batxillerat amb la intenció d’estudiar química o biologia. Tanmateix, el seu treball d’investigació al finalitzar la Secundària va marcar un abans i un després. 

La llavor de l'Univers, escultura seleccionada per a la mostra.

Va decidir investigar el món de la forja i, al fer-ho, va descobrir una vocació que no sospitava. “Vaig descobrir un món que m’apassiona i una experiència que m’agrada viure”, va explicar el Ricard. Es va matricular al cicle de forja artística a l’escola superior de Disseny i Arts de Sant Andreu a Barcelona.

Ricard Sangrà, al seu taller amb martells i pinces creats per ell. - E.FARNELL

“He passat els últims cinc anys immers en aquest món, visitant fires (Alins, Alpens), mestres artesanals, tallers i fent pràctiques amb l’escultor Lluís Cera. Està sent un viatge increïble”, explica. El Ricard tramita ja donar-se d’alta com a autònom i obrir el seu taller d’artesania de forja de ferro a Térmens, encara que també fa petites obres d’art amb cuir i joieria. 

“Treballar amb les mans m’interessa molt més que fer-ho en un laboratori, és molt més satisfactori i la llibertat creativa és brutal.” Una de les seues escultures, La llavor de l’univers, ha estat seleccionada per a una exposició al centre Illa Diagonal de Barcelona, que es podrà visitar del 30 d’abril al 15 de maig.

