Adverteixen d’un clot en un pas de l’N-230 i demanen precaució
L’ajuntament del Pont de Suert ha informat de la presència d’una deformació al ferm de la carretera N-230, concretament al pas de vianants de l’avinguda Victoriano Muñoz, a l’altura de la plaça de la Confraria.
Aquesta irregularitat a la calçada obliga els vianants i conductors a extremar la precaució al creuar per aquest punt.
El servei de Carreteres de l’Estat ja tenia previst realitzar millores a tota la travessia de l’N-230 entre els mesos de maig i juny.