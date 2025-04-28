El Govern incentiva la caça de senglars i la venda de la seua carn amb 1,45 milions
Les subvencions, dirigides a caçadors i centres de recollida, busquen reduir la sobrepoblació de senglars i minimitzar els danys agrícoles i sanitaris
La Generalitat ha anunciat l’obertura de cinc noves línies d’ajuts, amb una dotació total d’1,45 milions d’euros, destinades a fomentar la captura de senglars i facilitar la introducció de la seua carn en el circuit comercial.
L’objectiu és reduir la densitat d’aquesta espècie en el medi natural, minimitzant així els danys que ocasiona a l’agricultura i el risc de transmissió de malalties tant a la ramaderia com a la salut pública. Aquestes subvencions, gestionades pel departament d’Agricultura, estan dirigides a societats de caçadors i centres de recollida de caça.
Els fons cobriran activitats cinegètiques, transport de les peces, recepció en punts logístics de caça i establiments de manipulació, així com la creació i millora d’infraestructures per a la recollida i tractament de la carn i els subproductes no destinats al consum humà.
En comparació amb la convocatòria de 2024, el pressupost s’ha incrementat en un 55,7%. Actualment, Catalunya compta amb 10 punts logístics de recollida. En la mateixa línia, en la temporada 2023-2024 es van capturar 68.694 peces de caça major, de les quals unes 36.000 es van comercialitzar. El 50% es van vendre fora de Catalunya, principalment a empreses espanyoles, i l’altre 50% es va processar localment, exportant gran part (90%) a Europa.