Repte bikepacking de 458 km per donar visibilitat a la prematuritat
Oriol Jové de Tàrrega va pedalar 28 hores durant tres dies transportant un pes de 45 quilos
El dissenyador gràfic i il·lustrador de Tàrrega Oriol Jové, aficionat també al ciclisme, acaba de completar un repte bikepacking (una modalitat de cicloturisme minimalista que busca l’autosuficiència i que consisteix a viatjar amb bicicleta portant l’equipatge directament subjecte a l’estructura de la bici mitjançant bosses específiques, en lloc d’utilitzar portaequipatges i alforges tradicionals) amb l’objectiu de donar visibilitat als nadons prematurs. Precisament, Jové ha dedicat aquest repte al seu fill Gael, que va nàixer als 6 mesos d’embaràs.
Oriol Jové va sortir de Tàrrega el dimecres passat dia 23 d’abril i va arribar de nou a la capital de l’Urgell el divendres dia 25. Va pedalar un total de 458,35 quilòmetres amb un desnivell de 4.254 en 28 hores durant tres dies per una ruta circular de Tàrrega a la serra d’Arcos, a la província de Terol, i Andorra fins a tornar a casa seua transportant un pes total de 45 quilos.
Aquest és el major objectiu d’aquestes característiques que ha completat Jové, que va explicar que “es tracta d’un repte ambiciós per al qual m’he estat preparant molt de temps, tant físicament mentalment com emocionalment”. Va destacar que “ho portava tot a sobre: la bicicleta, les bosses amb la roba i el menjar, la tenda de campanya... tot el necessari per sobreviure”.
Quant a la climatologia, va comentar que “ha estat bastant favorable ja que no ha plogut”. Malgrat això, “el vent de cara ho ha fet una mica més dur i dijous va fer bastanta calor, però per la resta bé”. Dijous a la tarda va patir un petit contratemps amb la cadena de la bicicleta, “no tenia cobertura al mòbil ni res però al final vaig poder resoldre-ho”, va dir.
Durant els pròxim dies, Oriol Jové anirà documentant el repte al seu compte d’Instagram i també a Youtube (@wildbikepacking).
Oriol Jové és també l’autor del llibre infantil Gael: un petit valent, dedicat als nens prematurs, aquells que naixen abans de la setmana 37 de gestació. El volum, que s’acompanya d’unes seixanta il·lustracions del mateix autor, es va presentar per Sant Jordi el 2024. Es tracta d’un llibre optimista i esperançador. Per a Jové, aquest llibre és una guia sobre prematurs, temàtica sobre la qual “penso que hi ha molt desconeixement”, va afirmar.