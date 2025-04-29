De camí a Barcelona els 590 passatgers del tren aturat per l'apagada a l'Albi després d'esperar més de 21 hores
Els viatgers han fet nit al pavelló municipal i tant ells com des del municipi han criticat la manca d'informació
Els 590 passatgers de l'Avlo entre Madrid i Barcelona que aquest dilluns va quedar aturat per l'apagada prop de l'Albi (Garrigues) ja estan de camí a Barcelona després de passar més de 21 hores al municipi garriguenc. Els passatgers, que han fet nit al pavelló municipal amb lliteres que ha habilitat la Creu Roja, han marxat amb dos autobusos que els deixen a l'estació de Sants. Prop de la meitat dels viatgers, però, s'han buscat la vida pel seu compte i han marxat a primera hora del matí amb taxis. Han optat per pagar els 280 euros que costa el trajecte davant la incertesa i la manca d'informació sobre si s'habilitaria un autocar. De fet, tant viatgers com des del municipi s'han queixat de la falta d'informació per part de Renfe i Adif.
Comarques
Els 590 viatgers d’un tren Avlo a Barcelona es queden tirats i els rescaten a l’Albi
Marc Codinas
Els passatgers han afrontat les darreres hores amb resignació i paciència. Sobretot, han criticat la falta d'informació, i és que a primera hora del matí encara no sabien si Renfe habilitaria o no autocars per poder arribar a Barcelona. Davant d'aquesta situació, molts han optat per buscar-se la vida pel seu compte i han trucat a serveis de taxis.
Jose i Jaime, de Màlaga, són dos dels viatgers que han optat per pagar de la seva butxaca el trasllat des de l'Albi fins a Barcelona. "A la nit van dir que avui al matí posarien un autocar, ara que no, ara que gestionaran autocars, però no podem esperar més", ha explicat Jose, mentre que Jaime ha criticat la tardança i "l'opacitat" de Renfe durant la jornada. També han agafat un taxi en Natham, un turista dels Estats Units, que havia de passar un dia i mig amb la seva família a Barcelona, però que ara només en podran passar "mig" perquè dimecres al matí ja tornen a Madrid.
De la seva banda, Maria, veïna de Barcelona, ha criticat que Renfe els hagi deixat set hores dins del tren "sense poder fer res" i sense habilitar autocars i ha afirmat que només s'han sentit ajudats i recolzats pels veïns del poble. "Si no és per la gent del poble, estaríem tirats", ha indicat. També ha agraït l'ajuda de la població de l'Albi i dels serveis d'emergències Susana Isabel, turista de Buenos Aires, que s'ha mostrat més optimista davant l'arribada d'un autocar de part de la companyia ferroviària.
Finalment, cap a les 11 del matí han arribat quatre autocars, tot i que només n'han marxat dos amb viatgers, ja que bona part de la gent ja s'havia buscat alternatives per marxar. Els autocars deixaran els viatgers a l'estació de Sants.
L'Albi multiplica la seva població
Els 590 passatgers del tren Avlo feien el trajecte Madrid – Barcelona quan l'apagada elèctrica els va sorprendre a uns tres quilòmetres de l'Albi. Els viatgers es van quedar unes 6 hores al tren aturat i al vespre el personal va dir que els evacuarien al pavelló municipal. Alguns hi van anar caminant, mentre veïns el municipi es van organitzar per portar-los des del tren fins a la població.
Arran de l'arribada dels viatgers, el municipi de 760 habitants va duplicar gairebé per dos la seva població. Les botigues del poble van obrir perquè la gent pogués disposar d'aigua i aliments i el consistori també es va blocar perquè la gent pogués fer nit al pavelló.
L'alcaldessa del municipi, Anna Feliu, ha lamentat, però, que durant tota la situació s'han sentit "sols com a poble" i ha qualificat "d'indignant i vergonyós" que 20 hores després de l'apagada, els viatgers no hagin informat ni facilitat un mitjà de transport als viatgers.