Ciutats sense semàfors ni gasolineres
El trànsit viari també va estar afectat per l’apagada i la Policia Local va haver de controlar la circulació a Lleida i més capitals com Tàrrega. Llargues cues per proveir-se de combustible
El trànsit viari també es va veure afectat per l’apagada, sobretot als municipis més grans on hi ha semàfors, que van deixar de funcionar. A Lleida, la Guàrdia Urbana va desplegar un centenar d’agents per poder controlar la circulació en els punts més concorreguts, com l’entorn de l’estació de trens o la rotonda que uneix el passeig de Ronda i el carrer Cos-Gayón amb l’entrada a la ciutat per l’N-II. Així mateix, els agents van tallar amb cons diversos carrers que creuen artèries amb molta circulació, com Baró de Maials o Príncep de Viana, per evitar que en aquestes grans vies confluïssin vehicles amb diferents sentits de circulació. A més, també van tallar l’accés al pont de Pardinyes des de Baró de Maials, obligant a desviar el trànsit per l’avinguda de Tortosa.
La tasca de la Policia Local va ser clau per minimitzar embussos i evitar accidents i un caos viari per la falta dels semàfors. No obstant, la majoria dels conductors van demostrar una gran exemplaritat al donar-se pas els uns als altres i reduint la velocitat en els encreuaments on no hi havia agents i als passos de vianants. Cal recordar que, quan un semàfor no funciona, s’ha d’actuar com si fos un senyal d’estop. Si no funciona cap semàfor d’una intersecció, s’ha de seguir la norma de cedir el pas als vehicles que venen per la dreta. Els vehicles també han de parar quan un vianant vol creuar un pas de zebra, com si no hi hagués semàfor.
Les complicacions del trànsit no es van limitar a Lleida, sinó que la Urbana d’altres capitals de comarca com Tàrrega també va haver d’actuar. A la capital de l’Urgell, a més, els passos a nivell van quedar abaixats durant unes hores malgrat que es va aturar la circulació de trens, la qual cosa va causar algun embús.
De la mateixa manera que va passar als supermercats, a les poques gasolineres que van quedar obertes es van formar llargues cues abans que la majoria haguessin de tancar. Fonts pròximes al departament d’Interior van afirmar que en alguna es van formar baralles.