La Federació d’Hostaleria de Lleida titlla de “desastrosa” la jornada d’aquest dilluns
Josep Castellarnau ha dit que un 90% dels restaurants van tancar i un 10% van treballar a les fosques
El president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, ha titllat de “desastrosa” la jornada d’aquest dilluns. Castellarnau ha explicat que l’apagada elèctrica va arribar quan les cuines ja estaven a ple rendiment preparant el servei del migdia. Els restaurants que tenen gas o foc de carbó van intentar cuinar, però com que no van poder engegar l’extractor per manca de llum, es va fer inviable, ha dit. Castellarnau ha xifrat en un 90% els restaurants que van haver de tancar i en un 10% els que van continuar oberts a les fosques i servint plats freds. El president dels hotelers ha explicat que ara hauran de mirar quines pèrdues cobreixen les assegurances i si hi ha ajudes del Govern.