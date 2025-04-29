La ramaderia del Pirineu mitiga els efectes de l'apagada amb generadors: "Quan hi ha talls de llum ens busquem la vida"
Algunes explotacions lleteres sense aquests aparells, al 'límit' en quedar-se dotze hores sense poder munyir les vaques
L'activitat ramadera del Pirineu s'ha pogut mantenir gràcies als generadors d'energia amb què compten la majoria d'explotacions. Així, aquests han funcionat durant l'apagada elèctrica que aquest dilluns ha afectat el subministrament de la península Ibèrica. El coordinador de les Comarques de Muntanya d'Unió de Pagesos, Joan Guitart, ha afirmat que, malauradament, han patit diversos talls de llum, en molts casos vinculats a fenòmens meteorològics, i que ja estan "preparats". "Estem acostumats al fet que les ajudes arriben tard i, de vegades, malament, per això ja ens busquem la vida", ha asseverat. Tot i això, algunes granges que no tenen aquests aparells, han viscut una situació 'límit', en quedar-se dotze hores sense munyir les vaques.
Guitart ha explicat que, tot i la sorpresa inicial davant l’apagada, en conèixer la situació van poder reaccionar com ho fan habitualment. En aquest sentit, detalla que a la seva granja van connectar ràpidament el grup electrogen per evitar que caigués el sistema informàtic que controla tota l'explotació.
El coordinador de les Comarques de Muntanya del sindicat agrari ha explicat que en alguns casos, com són els d'explotacions que no tenen sistemes alternatius per generar electricitat, ha calgut esperar a la recuperació del subministrament de la xarxa convencional. En el cas de les vaques, ha afegit Guitart, passar dotze hores sense munyir pot fer emmalaltir els animals i reduir la producció de llet.
Per la seva banda, la responsable de Polítiques de Muntanya d'Unió de Pagesos, Laia Angrill, ha destacat la solidaritat que hi ha hagut entre diversos ramaders, els quals han compartit els generadors per torns per poder mantenir l'activitat sense incidents. En aquest sentit, ha assegurat que es tracta d'un sector "bastant resilient" i que sap gestionar "adversitats" d'aquest tipus.