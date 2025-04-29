Rodalies recupera parcialment el servei amb els primers trens a l'R1, l'R2, l'R2Sud, l'R2Nord, l'R3, l'R4, l'R11 i l'R16; encara sense trens a Lleida
Carmona admet que la represa del servei és "paulatina i limitada"
Rodalies ha recuperat parcialment el servei aquest dimarts amb els primers trens a les línies R1, R2, R2Nord, R2Sud, R3, R4, R11 i R16. La resta de línies de Rodalies (R13, R14, R15 i R17) i regionals seguiran suspeses fins a nou avís. Els usuaris han afrontat la represa amb "molta calma i paciència" en estacions com la de Sants. Pel que fa a l'alta velocitat, l'AVE Figueres-Barcelona-Madrid circula, però no amb els horaris habituals, mentre que l'AVE a Andalusia s'ha recuperat partir de les 15.50 hores. El servei del corredor mediterrani s'ha iniciat a les 16.00 hores amb tres trens sentit sud i cinc en sentit nord. Finalment, els primers trens de la Llarga Distància al nord peninsular han començat a arribar aquesta tarda a Barcelona.
A les 18 hores, l'R1 presta un servei mínim d'Hospitalet a Maçanet-Massanes. A l'R2, l'R2 sud i l'R2 nord hi ha circulació a tota la línia, però no es podran complir els horaris de pas habituals. L'R3 funciona entre l'Hospitalet i Ripoll, però el servei pot patir retards. Sense servei en el tram de Ripoll a Puigcerdà amb servei alternatiu per carretera. A l'R4 també hi ha serveis mínims i retards, però el servei es presta només entre l’Hospitalet i Manresa, no arriba a Sant Vicenç. També s'ha restablert la circulació a l'R11 entre Barcelona, Girona i Portbou, però sense poder arribar a Cervera de la Marenda. I com a novetat també s'ha restablert la circulació a l'R16 amb un primer comboi d'Estació de França (16.15 hores) a Tortosa (19.05 hores).
D’altra banda, la resta del servei segueix suspès. Segons ha informat el ministre de Transports, Óscar Puente, l’R7 està aturada pels problemes a Fabra i Puig i l’R8 per problemes a l’enclavament Martorell-Castellbisbal i Cerdanyola-Universitat. També resten pendents de recuperar el servei les línies R13, R14, R15 i R17, l'RG1, l'RT2, i l'RL3 i RL4.
Rodalies assegura que treballa per tenir "normalitat" en tota la xarxa aquest dimecres. Així ho ha assegurat el seu director, Antonio Carmona, que ha remarcat que els treballadors d'Adif i Renfe fan "tot el possible" perquè el servei funcioni després de l'apagada elèctrica. En declaracions als mitjans de comunicació des de l'estació de Sants, Carmona ha admès que la represa s'està duent a terme de manera "paulatina i limitada" i insisteix que és per una qüestió de "seguretat".
En aquest sentit, ha explicat que "no és comparable" l'alta velocitat, que des de primera hora d'aquest matí ja funciona, amb Rodalies, on hi ha més "disseminació" d'estacions i "s'havia de ser molt garantista" perquè calia "comprovar tots els equipaments".
Sobre l'alta velocitat i la llarga distància, Carmona ha defensat que han reubicat els passatgers afectats i han bloquejat la venda de places lliures per poder-ho facilitar. Per ara, no ha detallat xifres de quants passatgers s'han vist afectats. També ha confirmat que la circulació pel corredor mediterrani es restablirà a les quatre de la tarda.
El director de Rodalies ha reiterat que la voluntat era "donar un servei mínim" a primera hora d'aquest matí, però han detectat fluctuacions elèctriques i han optat per suspendre'l per "seguretat".