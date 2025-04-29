Suspeses les classes de la tarda a la UdL
Les facultats de la Universitat de Lleida (UdL) van suspendre ahir a la tarda l’activitat docent. La directora de la Politècnica, Magda Valls, va explicar que van haver de gestionar una alternativa per a una alumna en cadira de rodes que no podia accedir a la planta baixa. Alguna classe d’Enginyeria Electrònica es va impartir en penombra, només amb un llum d’emergència. Sí que es va celebrar al claustre del Rectorat la primera jornada de la Setmana de la Comunicació, amb una taula redona amb els directors del programa 30 minuts. Samanta Villar no va poder arribar. Als col·legis, la majoria van complir l’horari normal, tot i que molts pares van anar a recollir abans els seus fills.