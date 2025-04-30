SEGRE

El sector solar es reivindica i planteja canvis per guanyar estabilitat: “hi ha molts interessos a culpar l'energia solar”

Defensa que s’ajusta a la normativa i reclama avançar en l’emmagatzematge d’energia. Davant els qui qüestionen el seu paper en la gran apagada de dilluns

Jaume Pedrós i Susi Caba, davant dels seus panells solars a Linyola. - J. P.

Jaume Pedrós i Susi Caba, davant dels seus panells solars a Linyola. - J. P.

Raúl Ramírez
Publicat per
Raúl RamírezCap de Comarques

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

“Els panells solars van deixar de bolcar energia a la xarxa”, explica Jaume Pedrós, amo d’una planta fotovoltaica a Linyola i delegat a Catalunya de l’associació de petits productors d’energies renovables Anpier, al recordar l’apagada de dilluns. “No sé si sabrem el que va passar, però hi ha molts interessos a culpar la solar”, lamenta. 

El paper d’aquesta font d’energia és aquests dies objecte de crítiques des de posicions que qüestionen les renovables i defensen la tèrmica i la nuclear. El sector, per la seua part, es reivindica i proposa mesures per guanyar estabilitat en el sistema energètic.

Per a Miguel Ángel Martínez, president d’Anpier, “és un despropòsit culpar la fotovoltaica” de l’apagada. “No suposa risc si està ben gestionada i operada.” Aquest, recalca, és el paper de Red Eléctrica (REE). “És qui ha d’ordenar parades si hi ha desajustos entre oferta i demanda elèctrica.” La delegada d’Unefcat a Catalunya Helen Badger apunta que “per connectar-se, qualsevol central solar necessita complir unes condicions que marca REE”.

Altres veus del sector posen l’accent en la necessitat d’incorporar noves tecnologies. Manel Romero, enginyer industrial i membre de la junta de la patronal fotovoltaica Unefcat, assenyala que “les renovables suposen el 60% de la generació, però ara la xarxa no és tan robusta”. 

Això es deu al fet que altres tecnologies, des de la hidroelèctrica fins a la nuclear, generen una inèrcia que suavitza les parades a la producció. Això aporta estabilitat a la xarxa elèctrica, una cosa que les solars no fan: es desconnecten quan hi ha incidències a la xarxa, la qual cosa es tradueix en parades abruptes en la generació d’energia.

Una de les claus per solucionar-ho, va indicar Romero, és substituir els inversors que transformen el corrent continu dels panells solars en corrent altern. Davant els actuals, anomenats grid followers, països com els EUA o Austràlia comencen a fer servir els denominats grid forming, que reforcen la xarxa a l’aportar inèrcia.

Tant Romero com Badger van destacar també la necessitat d’avançar en sistemes d’emmagatzematge d’energia com les instal·lacions de bateries per estabilitzar el subministrament elèctric de les renovables.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking