El sector solar es reivindica i planteja canvis per guanyar estabilitat: “hi ha molts interessos a culpar l'energia solar”
Defensa que s’ajusta a la normativa i reclama avançar en l’emmagatzematge d’energia. Davant els qui qüestionen el seu paper en la gran apagada de dilluns
“Els panells solars van deixar de bolcar energia a la xarxa”, explica Jaume Pedrós, amo d’una planta fotovoltaica a Linyola i delegat a Catalunya de l’associació de petits productors d’energies renovables Anpier, al recordar l’apagada de dilluns. “No sé si sabrem el que va passar, però hi ha molts interessos a culpar la solar”, lamenta.
El paper d’aquesta font d’energia és aquests dies objecte de crítiques des de posicions que qüestionen les renovables i defensen la tèrmica i la nuclear. El sector, per la seua part, es reivindica i proposa mesures per guanyar estabilitat en el sistema energètic.
Per a Miguel Ángel Martínez, president d’Anpier, “és un despropòsit culpar la fotovoltaica” de l’apagada. “No suposa risc si està ben gestionada i operada.” Aquest, recalca, és el paper de Red Eléctrica (REE). “És qui ha d’ordenar parades si hi ha desajustos entre oferta i demanda elèctrica.” La delegada d’Unefcat a Catalunya Helen Badger apunta que “per connectar-se, qualsevol central solar necessita complir unes condicions que marca REE”.
Altres veus del sector posen l’accent en la necessitat d’incorporar noves tecnologies. Manel Romero, enginyer industrial i membre de la junta de la patronal fotovoltaica Unefcat, assenyala que “les renovables suposen el 60% de la generació, però ara la xarxa no és tan robusta”.
Això es deu al fet que altres tecnologies, des de la hidroelèctrica fins a la nuclear, generen una inèrcia que suavitza les parades a la producció. Això aporta estabilitat a la xarxa elèctrica, una cosa que les solars no fan: es desconnecten quan hi ha incidències a la xarxa, la qual cosa es tradueix en parades abruptes en la generació d’energia.
Una de les claus per solucionar-ho, va indicar Romero, és substituir els inversors que transformen el corrent continu dels panells solars en corrent altern. Davant els actuals, anomenats grid followers, països com els EUA o Austràlia comencen a fer servir els denominats grid forming, que reforcen la xarxa a l’aportar inèrcia.
Tant Romero com Badger van destacar també la necessitat d’avançar en sistemes d’emmagatzematge d’energia com les instal·lacions de bateries per estabilitzar el subministrament elèctric de les renovables.