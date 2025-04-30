BIODIVERSITAT
L’emergència cinegètica acaba amb gairebé un milió de conills abatuts
L’habilitació especial de caça per evitar danys en l’agricultura s’acaba aquesta mitjanit. Agricultura ja prepara un Pla de Control Poblacional
L’emergència cinegètica que durant els últims 26 mesos, des del 23 de març del 2023, ha comportat la caça de gairebé un milió de conills a les comarques de pla de Lleida acaba aquesta mitjanit.
No obstant, el departament d’Agricultura de la Generalitat està treballant en un nou instrument normatiu, un PCP o Pla de Control Poblacional, que permetrà continuar amb les caceres per reduir la superpoblació de conills a les explotacions agràries.
Agricultura va prendre entre el gener i el març d’aquest any declaracions de danys produïts per animals en 2.067 parcel·les del pla de Lleida, una xifra que pràcticament quintuplica les 418 del trimestre anterior. I, segons els estudis que maneja la conselleria, tres quartes parts d’aquests desperfectes són provocats per conills o per senglars.
Els PCP són “eines més quirúrgiques per poder actuar abans que es produeixi l’emergència”, van explicar fonts d’Agricultura, que van anotar que el document relatiu al control de la població del conill al pla de Lleida es troba en fase de consulta pública.
L’emergència cinegètica va ser declarada per primera vegada el 23 de març del 2023, encara que en les dos campanyes anteriors ja s’havien produït a Lleida caceres extraordinàries davant l’augment de la població d’aquesta espècie, causada en part per l’escassetat de depredadors com la guineu que puguin controlar-ne el creixement de manera natural i que té com a conseqüència elevats danys en les explotacions de cereal, vinya i fruita per les quals es troben a la recerca d’aliment.
En les temporades de caça 2020-2021 i 2021-2022 van ser abatuts a les comarques del pla de Lleida més de mig milió de conills: 456.765 en l’activitat habitual dels caçadors i 134.711 en autoritzacions excepcionals per danys, amb un augment del 17% a la segona campanya en relació amb la primera.
El nombre d’animals abatuts va augmentar de manera notable en els dos anys següents, amb una suma total de 855.178 el 2023 i el 2024, una xifra a què se sumen els 82.964 dels tres primers mesos d’aquest any.
Els experts en biodiversitat consideren que la superpoblació de conills es dona a partir dels 50 exemplars per km².