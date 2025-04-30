Un recorregut pels segles a través del patrimoni local
Al cicle ‘Floreix Torregrossa’, que va incloure una visita dels Urban Sketchers
Redescobrir el passat del municipi a partir dels seus edificis més emblemàtics va ser la proposta central de la ruta patrimonial guiada per l’historiador Ramon Manuel Ribelles, en el marc del cicle Floreix Torregrossa organitzat per l’entitat Fem Llavor. L’activitat, celebrada dissabte passat a la tarda, va donar continuïtat a una visita dels Urban Sketchers de Lleida al municipi per dibuixar els seus espais més característics.
Lluny de seguir un recorregut cronològic, la visita patrimonial va proposar un enfocament temàtic i vivencial, connectant cada edifici amb moments clau de la història local. El primer punt va ser l’espai on hi havia la torre de la vilaclosa, una estructura medieval pròxima a l’església, reconeixible per les seues arcades i per contenir símbols gravats per antics picapedrers, com el curiós símbol de l’Ichthys. Ribelles va explicar la seua rellevància i com aquests detalls arquitectònics permeten rastrejar l’evolució del nucli antic.
A continuació, el grup es va dirigir cap al castell de Torregrossa, un edifici que reflecteix la superposició d’èpoques: des de les restes d’època romana fins als elements medievals i del Renaixement. Segons l’historiador, aquest edifici serveix com a exemple de continuïtat històrica i adaptació del poder local al llarg dels segles. El recorregut també va permetre descobrir restes del traçat de l’antiga muralla o analitzar punts com la plaça menor, un centre d’intercanvi econòmic (amb la ubicació al llarg de les dècades de diferents establiments), en contraposició a la plaça major, on es concentraven el poder civil i religiós. En paral·lel, Ribelles va documentar l’existència d’una fàbrica d’aiguardent (una fassina) vinculada a la producció i exportació cap a Amèrica. Malgrat que poc estudiada, comença a aflorar en documents com a part de l’activitat econòmica durant els segles XVIII i XIX.