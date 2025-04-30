Torna la processó després de 50 anys
Presidida per una rèplica de Sant Isidori feta per interns del Centre Penitenciari Mas d’Enric. Les festes van comptar amb la participació d’entitats com el Casal l’Arreu o l’Esplai Gojo
Una rèplica de Sant Isidori, patró de la ciutat, va encapçalar la solemne processó celebrada dissabte a Mollerussa. Es tracta d’una rèplica elaborada per interns del Centre Penitenciari Mas d’Enric de Tarragona al taller de ceràmica, i finançada per la Coral Sant Isidori. En el marc de les festes patronals, la imatge va ser traslladada des de la capella del sant fins a l’església parroquial de Sant Jaume. D’aquesta manera, es recupera una processó que feia uns cinquanta anys que no es portava a terme a la ciutat. Abans de l’inici de la missa, les campanes de l’església de Sant Jaume van sonar de la mà del grup de campaments de l’Esplai Gojo. Una vegada la figura del sant va arribar al temple, es va celebrar la missa de renovació del Vot de Poble, presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa. Les festes es van desenvolupar durant tota la setmana i van començar dimarts amb el pregó de festes, a càrrec del neurocirurgià Ramon Torné. Van acompanyar l’acte els alumnes de l’aula de cant de l’Escola de Música. Divendres es va entregar el 37 Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa, que va guanyar Eva Llobet Martí amb Normal era un programa de la lavadora. La nit literària va servir per portar a terme un homenatge pòstum a l’escriptora local Anna Maria Freixes, a càrrec del grup de teatre Som Faràndula. El cap de setmana també hi va haver altres propostes, com la Trobada Bastonera organitzada pel Casal l’Arreu o dansa.