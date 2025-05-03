Escalada en ple centre d’Artesa de Segre
Tercera Blocada Urbana en què van participar més de 70 aficionats a aquesta disciplina de vertigen. Instal·len un rocòdrom a la plaça en una demostració de destresa per escalar edificis
Per tercer any consecutiu, el 26 d’abril passat Artesa de Segre va acollir una nova edició de la Blocada Urbana, organitzada per la secció d’escalada del Club Cudos Vertical. La iniciativa va congregar més de setanta persones, que van veure a cada esquerda i sortint dels edificis una oportunitat per escalar, i en què la destresa física i la creativitat s’entrellaçaven. En lloc de muntanyes i parets de roca, els practicants van escalar edificis, ponts i monuments. La jornada es va desenvolupar al centre de la localitat, en façanes d’edificis que havien cedit veïns d’Artesa de Segre i també en equipaments públics. Es va instal·lar així mateix a la plaça de l’ajuntament un rocòdrom urbà perquè els aficionats poguessin practicar i mostrar les seues habilitats.
L’escalada urbana, coneguda també com buildering, té les arrels en la necessitat d’explorar i desafiar les estructures construïdes per l’home. Va començar quan alpinistes i escaladors buscaven alternatives a les muntanyes durant els períodes en què no hi podien accedir. Amb el pas del temps, el buildering s’ha transformat en una pràctica comuna dins d’espais urbans, convertint edificis, monuments i altres construccions en improvisats desafiaments verticals. L’èxit de participació d’aquest any obliga els organitzadors a dibuixar una nova edició de la Blocada, amb nous edificis i obstacles per a aquells que s’estimen aquest esport.