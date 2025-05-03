Quatre diumenges de música i poesia al juliol a Balaguer
Cicle d’alt nivell amb homenatges a Falla, Lorca, Garreta i Salvat-Papasseit
Balaguer celebrarà aquest estiu la 14a edició del cicle Juliol de Música i Poesia, que tornarà a omplir de música i versos espais patrimonials com els convents de Sant Domènec i Santa Maria de les Franqueses. La programació inclou quatre concerts, tots els diumenges de juliol. Començarà el 6 de juliol a Sant Domènec amb el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, que presentarà Canto la lluita... i l’amor, un homenatge al poeta Joan Salvat-Papasseit amb música coral i acordió, sota la direcció de Xavier Puig. El 13 de juliol, a les Franqueses, el pianista Daniel Ligorio oferirà un recital que explora la relació entre Manuel de Falla i Federico García Lorca, combinant paraula i música per a piano. El tercer concert, Temps de lucrècies i quartets, tindrà lloc el 20 de juliol, amb el Quartet Diamantina i Neus Pàmies, que revisitaran el mite de Lucrècia a través de música clàssica i textos literaris. El cicle acabarà el 27 de juliol a les Franqueses amb L’enigma Garreta, un concert teatralitzat en homenatge al compositor Juli Garreta en el 150è aniversari del seu naixement, a càrrec de Roger Padullés, Francisco Poyato i Paula Blanco. Aquest cicle està organitzat per TraginArt Creació i Management, amb la col·laboració de la Paeria i l’Institut Català d’Empreses Culturals.