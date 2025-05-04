Aplec renovat a Castell de Mur
La tradicional reunió dels pobles que formaven l’antiga pabordia se celebra per primera vegada un dissabte. Canvi per afavorir la participació
Per primera vegada en la seua història, l’Aplec de Mur, la tradicional reunió dels pobles que formaven l’antiga pabordia de Mur, es va celebrar ahir dissabte. El canvi de dia, impulsat per l’ajuntament de Castell de Mur, buscava afavorir la participació de veïns i veïnes. Així ho va explicar l’alcalde del municipi, Miquel López.
L’edició d’enguany va arribar amb diverses novetats. Entre aquestes destaca l’organització d’un dinar lliure, per al qual l’ajuntament va posar a disposició dels assistents taules i cadires, prèvia reserva. Una altra de les millores va ser l’adequació del camí de la Serra, tradicionalment utilitzat pels qui opten per arribar a peu al castell. La marxa, d’uns 5 quilòmetres i 200 metres de desnivell positiu, va partir a les 8.30 hores des de Santa Llúcia i va permetre als participants gaudir d’un recorregut panoràmic passant per Miravet.
La jornada va incloure la benedicció del terme, la recepció dels pobles del pabordat amb la salutació de les banderes i el popular joc del catxo, organitzat per la Comissió de Festes de Guàrdia de Noguera. A més, la catedràtica d’Història Medieval Marta Sancho va oferir una xarrada en la qual va explicar els avenços de l’última campanya d’excavacions al jaciment de Mur. El cartell d’aquesta edició també va suposar una novetat, ja que va ser dissenyat per l’artista de Tremp Otzzi, que es va inspirar en el mural de la Casa Badia de Tremp.