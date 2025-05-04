GASTRONOMIA
Lo Caragol Food de Vallfogona es consolida en la 3a edició
El certamen gastronòmic obre un espai de degustació amb 6 restaurants. Inclou un concurs de cuina per a aficionats
La tercera edició de la Fira Lo Caragol Food de Vallfogona de Balaguer va obrir ahir les portes ja consolidada com un dels principals certàmens gastronòmics de la Noguera.
L’esdeveniment, organitzat per l’ajuntament amb el suport de la Diputació i que en les anteriors edicions va atreure prop de 2.000 visitants, va arrancar al matí amb activitats infantils abans de donar pas, a partir de la una del migdia, al Mercat del Tast, que va tornar a obrir al vespre i que tornarà a fer-ho avui diumenge.
En l’espai de degustació participen quatre restaurants locals (Cal Farré, El Dien, El Faro i Soali) i dos convidats (Lo Ponts, de Ponts, i Txica Dtxef, de Balaguer). La beguda va a càrrec de tres productors de la comarca, Cerveses BCD de Valfogona, La Vella Caravana de Menàrguens i el Celler Rubió de Sols, de Foradada, i dos convidats, Mas de la Caçadora, del Monsant, i Solà Clàssic, del Priorat.
El programa inclou avui tres competicions: una de lentitud amb bicicleta, en la qual guanya qui més tarda a arribar a la meta; un altre de plats elaborats amb caragols, per a cuiners aficionats, i un més de precisió el repte del qual és encertar el pes de les bosses de gasteròpodes.