Els pantans d'Oliana i Rialb desembassen més aigua per alliberar espai després de les darreres pluges
Les centrals hidroelèctriques d'aquests embassaments turbinen més de cent metres cúbics d'aigua per segon mentre es preparen per a noves precipitacions
Els pantans d'Oliana (Alt Urgell) i Rialb (Noguera) han activat els protocols de desembassament per alliberar espai després dels intensos episodis de pluja registrats recentment i davant la previsió de més precipitacions en els propers dies. Segons les dades facilitades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), aquest dilluns s'estan alliberant uns 30 metres cúbics per segon en ambdós embassaments, una aigua que també es destina a garantir l'abastiment i mantenir el cabal ecològic del riu Segre.
Aquestes maniobres de regulació s'han estat realitzant de manera recurrent durant el darrer mes, un cop els embassaments han assolit nivells propers a la seva màxima capacitat. Actualment, Oliana es troba al 92% de la seva capacitat total, mentre que Rialb arriba al 97%. Paral·lelament, les centrals hidroelèctriques d'ambdós pantans estan turbinant més de cent metres cúbics d'aigua per segon per aprofitar l'excedent hídric i generar energia.
Les intenses pluges del cap de setmana passat van deixar precipitacions d'entre 20 i 30 litres per metre quadrat a la capçalera del Segre, amb registres de 23,7 litres a Organyà, i d'entre 10 i 20 litres a la capçalera de la Pallaresa. Aquestes precipitacions van provocar un increment notable dels cabals fluvials, obligant a la CHE a activar una alerta per risc de desbordament de barrancs. El Segre va assolir els 90 m³/s a Organyà i 68 m³/s a Balaguer, on va experimentar un creixement de 26 m³/s en només dues hores.
Afectacions a infraestructures i circulació viària
Malgrat que les precipitacions van ser menys intenses al pla, amb 12,5 l/m² a Lleida i 9,1 l/m² a Mollerussa, la intensitat de la pluja i la caiguda de pedra en algunes zones va provocar diversos incidents. A Lleida ciutat es van registrar tres accidents de circulació relacionats amb les condicions meteorològiques adverses, dos d'ells a la zona de Torre Salses i un al barri de la Bordeta.
Danys significatius al sector agrícola
Una forta tempesta acompanyada d'aigua i pedra va escombrar diverses comarques del pla de Lleida, provocant inundacions a carrers de la capital i danys considerables en explotacions agrícoles del Segrià, Alcoletge, els Alamús i zones del Pla d'Urgell com Bell-lloc. Curiosament, algunes d'aquestes localitats no es van veure afectades per la calamarsada del 19 d'abril, però aquesta vegada els arbres fruiters han patit danys significatius.
El granís pot causar ferides o deformacions a la fruita en plena formació, així com afectar els cereals ja espigats, provocant l'aixafada o ruptura de les tiges. En el cas de la cirera, que tot just comença la temporada de recol·lecció, l'excés d'aigua pot originar el fenomen conegut com a "cracking", que provoca la ruptura de la pell dels fruits.
Problemes a la xarxa de drenatge urbà
A Lleida ciutat, l'aiguat va generar problemes significatius, especialment a la recentment inaugurada Gran Via dels Mangraners, on un conductor va quedar atrapat al fang, i al carrer Alfred Perenya, on va caure un arbre. Els incidents més rellevants es van concentrar a les zones del cementiri, els Mangraners, la Bordeta i Torre Salses, on efectius dels Bombers i de la Policia Local van haver d'intervenir per obrir manualment els embornals de les clavegueres, que van resultar insuficients per absorbir el volum d'aigua caigut.