ESDEVENIMENT
Èxit de Terra de Corder amb la carn en preus històrics i el comerç en auge
Terra de Corder, la gran fira pallaresa d’aquest animal, va tancar ahir a Tremp l’edició d’aquest any amb l’assistència de milers de visitants i el repartiment de més de 850 racions al dinar popular d’ahir.
L’edició d’enguany arriba amb el sector del corder en un moment complicat. D’una banda, el preu de la carn es troba en nivells de rècord amb cotitzacions per sobre de 5 €/kg per als animals de menys de 23 quilos i de més de 125 € (sencers) per als de més pes.
“Aquest any està el corder a un preu més alt del que és normal perquè gairebé no n’hi ha, han baixat els censos”, explica Gerard Cardona, president de l’Associació de Productors d’Oví i bestiar cabrú del Pallars.
També el comerç té novetats de pes, d’una banda amb l’obertura de nous canals de venda amb l’Amazon pallarès, el programa TotAl Pallars, i, per una altra, amb la implantació de l’FP dual de carnisseria a l’Escola Agraria de Tremp, que obre una via per pal·liar la falta de relleu generacional entre els artesans de la carn.
“Tenim vint alumnes amb possibilitats d’inserció laboral que compaginen les jornades a l’escola i en cinc carnisseries del Pallars”, assenyala la seua directora, Mari Pau Montoro.