Formar pagesos a distància
L’Escola Agrària de Tàrrega, en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya, imparteix des de fa quatre anys el cicle formatiu de Producció Agropecuària . Actualment té 47 alumnes inscrits i ja s’hi han matriculat més de 180, dels quals vuit es van graduar el 2024
Donar a conèixer el món agrari més enllà dels que es dediquen al sector, fomentar la incorporació de nous pagesos i ramaders i oferir una formació complementària de caràcter flexible a aquells que ja treballen en aquest ofici. Aquests són els objectius del cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) de Producció Agropecuària a distància que imparteix l’Escola Agrària de Tàrrega en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC). El cicle està promogut pels departaments d’Agricultura i Educació de la Generalitat. El director de l’Escola Agrària de Tàrrega, Ramon Cuadros, afirma que és un “gran èxit. Des que vam començar a oferir-lo fa quatre anys hem registrat més de 180 matrícules”. Cuadros explica que “amb aquest cicle oferim una sortida professional tant a persones del món rural com a aquelles de zones urbanes amb inquietuds agràries i ramaderes alhora que aportem un gra de sorra més a fomentar el relleu generacional”. Segons Cuadros, “es tracta de l’únic cicle formatiu a distància al sector agrari, de manera que som pioners”.
Actualment estan cursant el cicle un total de 47 alumnes i l’any passat es va portar a terme la graduació de la primera promoció amb vuit persones. En aquest sentit, Cuadros comenta que “hi ha persones que pels seus interessos o la seua feina estan interessats únicament en alguns mòduls professionals en concret” com pot ser la producció agrícola, el control fitosanitari, els principis de sanitat vegetal o la producció de carn i altres produccions ramaderes, entre altres.
Per la seua part, Judith Llobera, cap de programes de l’Escola Agrària de Tàrrega, assenyala que “els 47 alumnes inscrits en l’actualitat procedeixen de tot Catalunya, des de les Terres de l’Ebre, Girona, i molts són de l’àrea metropolitana, ja que aquest cicle permet que formacions que habitualment només s’imparteixen en zones rurals arribin també a un públic que de cap altra manera probablement no les podria fer de forma oficial”. A més, comenta que “el cicle està pensat especialment per a persones que treballen, de manera que és totalment combinable amb una feina i amb les tasques del dia a dia”.
El cicle formatiu de Producció Agropecuària a distància està format per un total de 2.000 hores de les quals 1.350 hores són de formació en línia, 135 hores són presencials distribuïdes en una trentena de jornades tècniques per aplicar els coneixements i continguts teòrics que s’imparteixen en la forma no presencial i les 515 hores restants són de pràctiques en empreses. Precisament, dimarts de la setmana passada es va fer una jornada pràctica sobre plantes ornamentals a les instal·lacions de l’Escola Agrària de Tàrrega a la tarda, mentre que al matí l’alumnat va visitar el Fruitcentre de l’IRTA a Lleida per conèixer en primera persona la postcollita en fruita. Altres pràctiques previstes són maneig del tractor, jornada d’horticultura, visita a explotacions ramaderes o a les instal·lacions de l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, on tenen animals.
Els interessats poden inscriure’s en algun dels mòduls cada any al febrer i al setembre.
Els alumnes consultats per SEGRE van fer una valoració molt positiva del cicle, especialment per la seua flexibilitat al ser a distància així com pels coneixements adquirits distribuïts en tres blocs: agrari, ramader i complements, i la bona sintonia. Tots els consultats treballen i imparteixen el cicle o bé per ampliar coneixements del sector o per en un futur poder canviar de professió i apostar pel món agrari o ramader.