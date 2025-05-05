Resolta la incidència que ha provocat retards a diverses línies de Rodalies
Els trens recuperen progressivament les freqüències i s'ha habilitat un servei de reforç per carretera
La incidència a les instal·lacions de l'estació de Vilanova i la Geltrú que ha provocat retards de més de 30 minuts a les línies R2 Sud, R15, R16, R17, RT2 i R14 (entre Lleida i Barcelona passant per Tarragona) ja ha estat resolta. Segons ha informat Renfe, els trens estan recuperant progressivament les freqüències i hores de pas habituals i s'ha habilitat un servei de reforç per carretera per donar suport a les línies afectades.
La incidència ha provocat que a l'R2 Sud circulessin dos trens per hora i sentit i que a la resta de línies afectades hi hagués demores de fins a 45 minuts. De fet, la circulació s'ha restablert inicialment però ha tornat a quedar interrompuda poca estona després. Segons Renfe, la situació ara sí que s'aniria normalitzant.