Detinguts tres homes al Pont de Suert amb 400 quilos de cable elèctric
Els Mossos d'Esquadra investiguen la procedència del cablejat
Els Mossos d'Esquadra han detingut al Pont de Suert tres homes, d'entre 23 i 31 anys, després de comprovar que estaven transportant cable elèctric, amb un pes aproximat de 400 quilograms, en el seu vehicle, a més d'eines per cometre robatoris com tenalles, guants, una palanca i tornavisos, entre altres objectes.
Els fets van tenir lloc dissabte passat a les 00:15 hores en un control dut a terme a la carretera N-230. Després d'identificar els ocupants, un dels quals té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, i no justificar la procedència de la càrrega, es va procedir a la detenció de tots tres per un delicte de furt. La investigació continua oberta per tal desbrinar la procedència del cable comissat.
Els detinguts, dos dels quals tenen antecedents, van passar aquest dilluns a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tremp.