ADMINISTRACIÓ
La Diputació posa a cobrament 361.170 rebuts per 92 M€ en impostos
Obre el període de pagament voluntari i incorpora l’aplicació Bizum entre els sistemes d’abonament. L’IBI, que cobra per a 223 ajuntaments, suposa 78 milions d’euros
La Diputació ha posat a cobrament 361.171 rebuts d’impostos i taxes per valor de 92,6 milions d’euros i per primera vegada podran pagar-se a través de Bizum a l’organisme de recaptació.
El principal tribut és l’Impost de Béns Immobles (IBI), el cobrament del qual tenen delegat a la corporació 223 dels 231 municipis després de la incorporació d’Artesa de Lleida. Tributs Lleida va obrir ahir el període de pagament voluntari de l’IBI, amb 268.693 rebuts i un import superior als 78 milions d’euros; també va posar a cobrament 786 rebuts del BICE (impost de béns immobles de característiques especials), per valor de 7.113.440 euros.
En aquest cas, la reversió de l’autopista AP-2 a l’Estat va posar fi al cobrament del BICE a l’antiga concessionària Acesa, si bé els equipaments d’energies renovables estan ocupant el seu lloc (de forma molt lenta, al compàs de la implantació), al costat de l’impost que paguen embassaments i centrals hidroelèctriques.
D’altra banda, també s’ha obert el període de cobrament de 91.692 rebuts de taxes municipals i també de comunitats de regants, un servei que l’organisme de recaptació ha incorporat els últims anys.
Tributs Lleida ha obert també la possibilitat d’abonar els imports dels impostos i taxes a través de l’aplicació Bizum, un sistema que la Paeria de Lleida ja va estrenar l’any 2022. L’ajuntament permet actualment efectuar tots els pagaments a través de Bizum.
En un altre ordre, l’oficina de tributs ha posat en marxa aquest any un sistema d’atenció a través de videoconferència, alhora que ha incorporat un programa pilot als ajuntaments de Bellpuig i la Pobla de Segur, on s’han habilitat ordinadors perquè els contribuents que no tenen ordinadors o altres sistemes telemàtics a casa puguin recórrer als dispositius a la seu consistorial.
Balaguer, Tàrrega, Mollerussa, Naut Aran i Cervera, les que més paguen
� La previsió d’ingressos en fase de pagament voluntari de l’IBI contempla que Balaguer ingressi per aquest concepte a través de Tributs Lleida 5.637.555 euros. El segueix Tàrrega, amb 5,312.416 euros; Mollerussa, amb 4.303.896; Naut Aran (les muntanyes de la qual acullen l’estació d’esquí de Baqueira-Beret), amb 3.595.619 euros, i Cervera, amb 3.079.638. L’oficina de recaptació provincial preveu aplicar aquest 2025, segons es va aprovar en un ple a finals de l’any passat, una rebaixa d’un 1% al premi de cobrança que percep dels ajuntaments per la gestió dels seus impostos i taxes. El 2023, any de l’última liquidació, Tributs va gestionar el cobrament de 140 milions d’euros i va rebre 6,5 milions de les delegacions. La rebaixa de la taxa de gestió va ser reclamada per l’oposició.