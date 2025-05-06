EFEMÈRIDES
Exposició als balcons del Centre Històric de Balaguer
Pels 50 anys de l’Associació del Veïnat
L’Associació del Veïnat del Centre Històric de Balaguer ha preparat diverses accions per celebrar els seus 50 anys d’història. Va nàixer en un moment en què els moviments veïnals adquirien protagonisme després de la mort del dictador Francisco Franco i al llarg de la seua història ha anat passant per diferents moments, noms i directives.
Per recordar-los, s’inaugurarà el dissabte vinent 10 de maig a la plaça Mercadal l’exposició La memòria del Centre Històric, que consistirà en pancartes als balcons de la zona amb records de persones que han estat veïns del barri, a fi de donar-los veu. Concretament, les pancartes es repartiran a la plaça Mercadal, el carrer Major, la plaça Sant Jaume o el carrer del Pont.
La celebració seguirà a les 21 hores amb un sopar, que tindrà un cost de 15 euros. D’altra banda, es prepararan més accions com són la recollida i estudi de la documentació històrica existent de l’Associació, a fi de dipositar-la a l’Arxiu Comarcal de la Noguera; el disseny d’un nou logotip per a l’entitat i la preparació d’una Jornada sobre Associacions Veïnals.