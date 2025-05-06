SUCCESSOS
Roben en una casa i ho intenten en dos durant la festa major de Bell-lloc
Va ocórrer la nit de dissabte passat i els Mossos ho estan investigant
Els Mossos d’Esquadra investiguen tres robatoris, dos dels quals en grau de temptatives, que es van produir el cap de setmana passat a Bell-lloc, coincidint amb la festa major. Va ocórrer dissabte a la nit i dos dels casos es van registrar als carrers Sant Jordi (a prop de l’A-2) i Josep Pané (a l’N-II). En un dels habitatges, els lladres van accedir a l’interior perquè no hi havia cap dels residents mentre que a l’altre els propietaris van escoltar com els lladres estaven forçant una finestra i, al ser descoberts, van fugir. També van fer un forat a la tanca del jardí d’una altra casa del poble. L’alcalde, Carles Palau, va explicar que “el cap de setmana hi va haver un increment de la presència dels Mossos a causa de la festa major però, tot i així, s’han registrats aquests casos”. La policia catalana ha obert una investigació per identificar i arrestar els lladres. Sospiten que es tracta d’un grup especialitzat. El cap de setmana anterior hi va haver un episodi similar a Camarasa.
Robatori a Arbeca
D’altra banda, els Mossos van detenir divendres a Lleida un home de 48 anys, que acumula 29 antecedents, com a presumpte autor d’un robatori en un magatzem d’Arbeca del qual van sostreure eines valorades en més de 10.000 euros. Els fets es remunten a un dia abans, quan una patrulla va donar l’alto a una furgoneta en molt mal estat de conservació i amb excés de càrrega a Golmés. Amagades sota un munt de ferralla, van localitzar les eines.
Els dos ocupants, que van ser identificats, no van poder justificar la procedència del material, que va ser decomissat. L’endemà van rebre la denúncia d’un robatori perpetrat en un magatzem d’Arbeca i la descripció de les eines coincidia amb les intervingudes.
Davant d’això, els Mossos d’Esquadra van localitzar i van detenir un dels identificats al carrer Germans Izquierdo, a la Mariola. Busquen el segon presumpte autor.
Lladre de mòbils a Lleida
D’altra banda, la policia catalana va arrestar divendres un jove de 19 anys acusat de robar tres mòbils en un restaurant de Rovira Roure. La geolocalització facilitada per una de les víctimes va permetre localitzar i detenir el presumpte autor a la rambla Ferran. L’individu portava cinc mòbils, tres dels quals robats al restaurant.