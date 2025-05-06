TRÀNSIT
Vuit ferits al xocar dos cotxes a Coll de Nargó
Vuit persones van resultar ferides, una d’elles de caràcter greu, diumenge a la nit en un xoc frontal entre dos vehicles a la C-14 a Coll de Nargó. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 21.17 hores quan, pel que sembla, un turisme va intentar esquivar un senglar amb un cop de volant, va envair el sentit contrari i va xocar frontalment amb un vehicle que circulava en direcció a Lleida. En un vehicle viatjaven sis persones i en l’altre, dos. Un dels ocupants va quedar atrapat i va haver de ser excarcerat pels Bombers, que van treballar al lloc amb set dotacions. El ferit greu va ser evacuat al Vall d’Hebron, sis persones van ser derivades a l’Arnau de Vilanova i una, traslladada a l’hospital de la Seu.