BALANÇ
La calor fon en set dies la meitat de les reserves de neu del Pirineu
La temporada d’allaus deixa 16 accidents amb cinc ferits i dos morts. Malgrat la caiguda dels termòmetres, el desglaç es mantindrà en els propers dies
Les reserves de neu del Pirineu lleidatà s’han reduït a pràcticament la meitat en una setmana i la previsió apunta a un altre descens del 50% en els propers set dies, segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. La neu acumulada a la capçalera del Segre és la que més s’ha fos, passant les reserves de 101,6 hectòmetres cúbics a 19,7, una minva de 81,9 hm³. També les reserves a la Noguera Pallaresa, que es trobaven sobre els 96,9 hm³ s’han reduït sensiblement fins als 54,7. Pel que fa a la zona del riu Garona ha passat dels 58,9 als 35,9, mentre que a la Noguera Ribagorçana les reserves només han disminuït un 17%, fins als 73,6 hectòmetres cúbics .
D’altra banda, durant aquesta temporada hivernal s’han registrat un total de 16 accidents per allaus de neu que han afectat una vintena de persones, segons dades recopilades per l’Associació Coneixement Neu i Allaus (Acna), el Centre de Lauegi i l’ICGC. D’aquestes víctimes, cinc van resultar ferides i dos van morir.
El mes de març va ser especialment actiu tant meteorològicament com en la successió d’allaus. A l’abril, malgrat les temperatures més càlides, episodis d’intenses nevades van reactivar el risc a alta muntanya. Els accidents amb víctimes mortals van passar el dia 9 de març al cim del Montlude, on un esquiador va provocar una allau que va enterrar un company, i el 30 de març al Tuc de Lluçà, on tres esquiadors van ser arrossegats; un dels quals va morir després del rescat. La majoria dels incidents es van concentrar a la Val d’Aran, entre els mesos de febrer i març.
En el conjunt del Pirineu, incloent França, es comptabilitzen cinc morts per allaus. Montse Bacardit, tècnica del Centre de Lauegi, va explicar que l’alta activitat d’allaus al març va ser a causa de dies continus de nevades i canvis bruscos de temperatura. Malgrat menors acumulacions de neu aquesta temporada, el perill persisteix a causa de la meteorologia canviant que altera l’estabilitat de la capa nival dia a dia.