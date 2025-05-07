MUNICIPIS
Un centenar d’expositors a la fira de Sant Isidre de Solsona, sense boví
La 72 edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona, que se celebrarà el cap de setmana del 17 i 18 de maig, superarà el centenar d’expositors i com a novetat amb un nou espai cultural Sant i Sidra, que reunirà activitats culturals i gastronòmiques. No obstant, la fira estarà marcada per l’absència de la mostra de bestiar boví que cada any reunia més d’un centenar de vaques. El grup de Sanejament de Boví del Solsonès (Grusvas), i que reuneix el 98% de les explotacions de la comarca, ha decidit no participar-hi com a protesta per la gestió que fa Agricultura de la fauna salvatge arran d’un brot de tuberculosi que ha afectat algunes explotacions de la comarca del Solsonès.
Segons el director del certamen, Joan Codina, malgrat l’absència de caps de bestiar, la fira comptarà amb un centenar d’expositors entre els sectors d’automoció, la fira industrial, comercial, maquinària agrícola, la mostra d’artesania i l’espai d’entitats.
Destacaran les jornades tècniques, xarrades, exposicions, tallers i diverses activitats culturals i concerts durant els dos dies. El certamen mantindrà la mostra de bestiar oví, cabrú i cavalls. Es preveu que se superin les 200 ovelles i una vintena de cavalls.