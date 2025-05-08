RURALS
Denuncien un furtiu per caçar un isard sense permís al Cadí
Els Agents Rurals han denunciat un home per caça furtiva al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Va ocórrer durant un patrullatge, en què van identificar i van denunciar un home que havia abatut un isard i el portava dins del seu vehicle. Els agents van comprovar que el precinte cinegètic era de l’any anterior, per la qual cosa no tenia la corresponent autorització. Davant d’això, el van denunciar i van decomissar l’animal i l’arma llarga.