Ilersis assumeix el servei de jardineria de Torrefarrera
L’ajuntament de Torrefarrera ha adjudicat a la Fundació Privada Ilersis el servei de jardineria i manteniment de zones verdes durant el 2025 i el 2026, prorrogable a dos anys més. Es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada que inclou una àmplia cobertura de tasques per garantir la qualitat dels espais verds del terme municipal. L’import del contracte és d’uns 100.000 euros anuals.
Així mateix, fonts municipals van apuntar que, amb l’adjudicació, el consistori reafirma el seu compromís amb el manteniment d’un entorn verd, saludable i de qualitat al mateix temps que aposta per la responsabilitat social, al promoure Ilersis la inserció laboral de persones amb diversitat funcional.