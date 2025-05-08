Indemnitzen a les Borges un interí amb 38.000 euros, que perd la plaça d'interventor eventual, i l'endemà ocupa una plaça similar
L’ajuntament va pagar-los a l’interventor interí al perdre la plaça. Va tornar a contractar-lo per cobrir d’urgència un altre lloc
L’ajuntament de les Borges Blanques ha indemnitzat amb 38.000 euros l’interventor interí, que va perdre la seua plaça al consistori el mes de febrer passat quan una altra persona va cobrir el seu lloc de forma definitiva. Tanmateix, va tornar a treballar l’endemà. El consistori va tornar a contractar-lo per cobrir d’urgència una altra plaça de l’àrea d’intervenció, vacant des de fa un any, “per afrontar una situació d’excepcionalitat i per assegurar el funcionament de l’ajuntament”, va explicar l’alcalde, Josep Farran.
El primer edil va afirmar que així ho estableix la normativa i que és “el peatge que ha de pagar l’ajuntament per la falta de planificació de l’Estat en relació amb l’oferta pública de places de Secretaria, Intervenció i Tresoreria”. Aquesta situació, va assegurar Farran, “obliga els consistoris a afrontar aquests costos”. Va avançar que el consistori treballa per dotar-se d’una estructura administrativa més estable i menys dependent de les interinitats.
“L’important és disposar d’un perfil polivalent que pugui cobrir de manera accidental les baixes a l’àrea de secretària, intervenció i tresoreria”, va dir. Quant al secretari, a l’abril el consistori va aconseguir recuperar-lo un dia a la setmana, després que deixés el seu càrrec al guanyar una plaça al consell de la Noguera.
L’equip de govern va demanar a la direcció general d’Administració Local que pogués tornar en comissió de servei d’un any mentre s’obre un nou procés per cobrir la plaça.
D’altra banda, en el ple de l’abril passat, el grup municipal de Junts va qüestionar la justificació que Borges per la República (BxR), membre del govern local, va fer de les aportacions del consistori als grups polítics de la capital de les Garrigues. Junts va assegurar que BxR va justificar una factura amb data el 27 de febrer de 2025, corresponent, segons Junts, a despeses de 2024. Els juntaires van recordar que la normativa estableix que les justificacions s’han de fer, com a màxim, fins al 31 de desembre de l’any en qüestió. Van considerar aquesta qüestió una falta de transparència en la gestió dels fons públics.
Per la seua part, l’alcalde, Josep Farran, va restar importància a les acusacions i va explicar que la factura és del 2024 i “no es tracta d’una situació excepcional, ha succeït en altres ocasions i amb altres formacions polítiques”, va dir.