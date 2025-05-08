Les comarques de Lleida amb els lloguers més cars i més barats de la demarcació
En una dècada, els preus del lloguer han augmentat prop d’un 45% a la província de Lleida, amb diferències marcades entre comarques
Els preus dels lloguers han pujat arreu de la demarcació de Lleida durant l'última dècada, però l’increment no ha estat uniforme. Algunes comarques s’han convertit en les zones amb els arrendaments més elevats, mentre que d’altres mantenen tarifes més moderades, tot i l’augment generalitzat.
Actualment, la Val d’Aran encapçala el rànquing com la comarca amb els lloguers més alts, amb un preu mitjà de 680,47 euros mensuals. La segueixen de prop el Segrià, on el cost mitjà se situa en 546 euros, i l’Alt Urgell, amb 558,85 euros, després d’un increment del 58,7%, un dels més alts de la província. També destaquen el Pla d’Urgell (469,47 €), el Pallars Sobirà (449,17 €), l’Urgell (445,32 €) i el Solsonès (430,21 €).
En canvi, les comarques amb els lloguers més baixos continuen sent el Pallars Jussà, tot i una pujada del 52,6%, amb un preu mitjà actual de 407,8 euros, i Les Garrigues, amb 426,51 euros. També es mantenen amb valors relativament baixos la Segarra (417,55 €), la Noguera (418,78 €) i l’Alta Ribagorça (422,59 €), tot i que en totes aquestes zones l’increment ha superat el 37%.
Aquestes dades, proporcionades pel departament de Vivienda, reflecteixen una pujada mitjana dels preus del 44,7% a la província des de l’any 2014, i del 49,9% a la ciutat de Lleida, on el lloguer ha passat de 375,19 euros a 562,57 euros mensuals. Segons el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, aquesta tendència respon a una adaptació dels preus a la realitat del mercat i a l’increment de la demanda de lloguer davant les dificultats per accedir a la compra d’habitatge.