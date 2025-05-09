Els treballs d'impermeabilització a la presa de Rialb continuen tres setmanes després de detectar-hi una filtració
Protecció Civil manté l'alerta preventiva del pla Inuncat, però la situació no suposa un perill per a la població
Els treballs d'impermeabilització de la presa de Rialb segueixen a bon ritme, tot i que encara s'hi han de fer diverses tasques i constatacions que requereixen temps. Així ho han informat aquest divendres els tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) durant la cinquena reunió del comitè tècnic del pla Inuncat per fer seguiment de les mesures que es duen a terme a la presa. Amb l'aplicació de les mesures correctores i els mitjans destinats no hi ha perill per a la població ni per la infraestructura, segons les institucions. Mentre durin les tasques de segellat de la filtració detectada el 16 d'abril, i amb la situació d'escenari 1 de la presa, Protecció Civil manté l'alerta preventiva del pla Inuncat.
Divendres vinent es farà una nova reunió de seguiment i les institucions mantenen el contacte amb els municipis propers a l'embassament --els que estan situats entre els pantans de Rialb i Riba-roja-- per actualitzar-los la informació.
