Els plans per segellar la fuita d'aigua de la presa de Rialb: una resina que reacciona amb l'aigua
Els tècnics treballen en la localització exacta de la fuita detectada el 16 d'abril, que actualment allibera uns 300-350 litres diaris d'aigua
La filtració del pantà de Rialb es va detectar el passat 16 d'abril, obligant les autoritats hidràuliques a iniciar treballs d'identificació i reparació. Actualment, la fuita allibera entre 300 i 350 litres d'aigua diaris, una quantitat que va disminuint a mesura que baixa el nivell de la làmina d'aigua de l'embassament.
Helena Culleré
Els tècnics ja han realitzat set cates per localitzar l'origen exacte de la filtració, tot i que encara no han aconseguit trobar-lo. Segons fonts properes als treballs, quan identifiquin el punt exacte, procediran a injectar una resina especial que reacciona amb l'aigua i es solidifica, segellant així la fuita. "Quan aparegui la filtració, li injectarem una resina que reacciona amb l'aigua, es solidifica i omple l'espai", han explicat els responsables de l'operació.
El problema podria estar relacionat amb la unió entre el formigó i el terreny on s'assenta l'estructura. Els experts assenyalen que aquest tipus d'incidències no són inusuals en infraestructures hidràuliques similars i que, tot i que la reparació actual solucioni el problema, no es descarta que puguin aparèixer noves filtracions en el futur.
Un pressupost específic de mig milió d'euros
Per fer front a aquesta intervenció, s'ha destinat un pressupost específic de 500.000 euros. Els responsables de l'obra esperen poder oferir resultats en aproximadament dues setmanes, encara que han indicat que els treballs podrien allargar-se si la complexitat de la reparació ho requereix.
Cal recordar que aquesta no és la primera filtració que pateix l'embassament de Rialb. Anteriorment ja s'havien detectat i reparat problemes similars.
Mentrestant, l'embassament continua operatiu, regulant el seu nivell amb l'ajuda del pantà d'Oliana, fet que permet mantenir el subministrament d'aigua mentre es completen les obres de reparació