COMUNICACIONS
Empleats de Correus a Torrefarrera, al Pirineu
Correus ofereix recol·locar els 37 empleats del centre logístic de Torrefarrera, que preveu tancar ben aviat, a Tàrrega, Ponts, Tremp, Sort, Vielha i la Seu d’Urgell. Així ho van explicar fonts del sindicat CGT, que van apuntar que una dotzena d’aquestes places són al Pirineu. Van indicar que l’empresa ofereix jornades completes, però la majoria en horaris de tarda que no permeten la conciliació familiar. Per això, van reclamar reubicacions a l’entorn de Lleida i horaris compatibles amb la cura de la família. Empleats del centre de Torrefarrera es van manifestar al migdia davant de la seu de Correus a la rambla Ferran de Lleida en contra de recol·locacions de mitja jornada i en llocs molt allunyats d’on resideixen.